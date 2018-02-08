شركة ” الشايع الدولية ” تعلن عن وظائف شاغرة بمناطق مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الشايع الدولية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، في المناطق الآتية: ” عنيزة – بريدة – الرس ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية: ” ممثلة مبيعات، مساعدة- مديرة معرض ( يشترط لغة انجليزية ممتازة ) ، ممثلة مبيعات ( دوام جزئي ) ” .

وأوضحت الشركة، المزايا الخاصة بهذه الوظائف:

رواتب مجزية

عمولات إضافية

توفر الشركة تأمين طبي، يستفيد الموظف من خصومات خاصة لجميع العلامات التجارية التابعة لشركة الشايع

بيئة عمل مناسبة ومريحة

توفر الشركة ترقيات وزيادات سنوية حسب سياسة الشركة

وناشدت الشركة، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر اسم المدينة والوظيفة بالعنوان، عبر الايميل التالي: [email protected]