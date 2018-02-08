شركة أمريكية تعلن عن أول هاتف في العالم بشاشة ماسية مضادة للكسر

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة أمريكية عن إنتاجها لأول هاتف ذكي في العالم بشاشة مصنوعة بالكامل من الألماس المضاد للكسر، نظراً لمتانة وقوة وصلابة مادة الألماس، ويتوقع صدوره بحلول عام 2019.

وقالت الشركة إن الشاشات الماسية ستكون أقوى وأكثر متانة ونحافة وتحملاً، لكن في الوقت ذاته سينعكس استخدام الألماس على سعر الهاتف، فيصبح أغلى ثمناً، مقارنة بشاشات الهواتف الحالية المصنوعة من الألمونيوم والسيلكون والأكسجين وكذلك الأغطية الواقية المصنوعة من زجاج الغوريلا أو الياقوت، وبالتالي سيقتصر الأمر على الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية

وأكدت شركة” أخان ” المتخصصة في صناعة وتطوير نانو كريستال أنها تعمل حالياً بالتعاون مع شركة مُصنعة للهواتف الذكية على اختبار الزجاج، ليشمل المشروع الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل أجهزة اللياقة البدنية والساعات الذكية، في المستقبل.

كما تختبر الشركة حالياً مدى كفاءة وفعالية الزجاج الماسي الذي يحمل اسم “Mirage Diamond Glass” وقدرته على الاستجابة للمس دون تأخير، لاسيما عند اقترانه ومزجه مع مواد أخرى، بالإضافة إلى التأكد من ضمان نقل الإشارات الكهربائية، وعدم انعكاس الضوء على الشاشة، ضماناً للقراءة بوضوح في ظل أشعة الشمس.