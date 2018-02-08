السجن ” 5 ” سنوات لزعيمة معارضة سابقة في بنجلاديش

دكا(صدى):

أصدر محمد أختر الزمان، القاضي بمحكمة مدينة دكا القديمة في بنجلاديش، اليوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على ” خالدة ضياء الحق ” ، زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة، وذلك لاتهامها في قضية فساد.

جاء ذلك في سبيل منع ” ضياء الحق ” من الترشح في الانتخابات الوطنية المقبلة في بنجلاديش، والتي من المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، وذلك في ظل المنافسة الشرسة بينها وبين الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء الحالية.

يشار إلى قيام الشرطة في بنجلاديش بنشر الآلاف من عناصرها في كافة أنحاء البلاد قبل صدور الحكم، وذلك خوفاً من اندلاع أية اشتباكات مع أنصار ” ضياء الحق “.