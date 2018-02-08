” شرطة جدة ” تنهي خطورة مسلح عاري أثار الرعب في محطة وقود

نايف السالم(صدى):

تفاجأ عدد من قائدي المركبات في محطة وقود بمحافظة جدة، بشخص عاري في العقد الثالث من العمر يحمل سلاح من نوع رشاش ما أثار الرعب في المكان.

وأوضحت مصادر أن محاولات اقناعه لتسليم نفسه والسلاح الذي يحمله فشلت من قبل رجال دوريات الامن، ليتم التعامل معه من قبل رجال الشرطة وفقاً لما يقتضيه الموقف.

يذكر أن الشخص كان يهذي بكلمات استدعت التعامل معه من قبل دوريات الأمن، والتي نجحت في تحييد خطره وتطويق الموقع وضمان سلامة رواد المحطة وعابري الطريق.