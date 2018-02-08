عضوة شورى لـ معهد الإدارة العامة: استخدام أسلوب المحاكاة أفضل

علي القحطاني (صدى):

أكدت الدكتور جواهر العنزي، عضو مجلس الشورى، أن استخدام أسلوب المحاكاة في تقديم الدورات بمعهد الإدارة العامة، أفضل وأجدر له.

جاء ذلك خلال مناقشتها التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1437 / 1438 هـ، حيث أشارت إلى أن استخدام هذا الأسلوب سيكون بصنع نماذج إدارية مصغرة تحاكي الواقع الفعلي.

وأضافت أن هذه النماذج سينخرط فيها الموظف ويعيش الأجواء الحقيقية على الطبيعة ويندمج فيها، مشيرة إلى أن دور المدرب سيكون الإشراف والتوجيه.

واعتبرت ” العنزي ” ، أسلوب المحاكاة من أفضل الأساليب التدريبية لاكتساب الخبرة من الواقع والميدان، مؤكدة أن الدول قد تنبهت إليه في وقت مبكر.