” القاهرة ” تستضيف اجتماعا كبيرا للمخابرات السودانية والمصرية

القاهرة(صدى):

تستعد القاهرة لاستضافة أول اجتماع رباعي، لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان، والذي يعقد للمرة الأولى بهذا التشكيل في القاهرة؛ لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتم الاتفاق على إنشاء آلية تشاورية رباعية، بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة، في البلدين؛ لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

كما يشمل التعامل مع كافة الملفات، والقضايا المرتبطة بمسار العلاقة الثنائية، في مختلف المجالات، بالإضافة لإزالة أي شوائب قد تعتري تلك العلاقة في مناخ من الأخوة والتضامن، ووحدة المصير في مواجهة التحديات المشتركة.

يُذكر أنه هذا الاجتماع، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عمر البشير، عقب لقائهما الأخير على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.