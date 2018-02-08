مواجهة نارية بين آرسنال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

طلال الغامدي(صدى):

يواجه نادي توتنهام الإنجليزي نظيره آرسنال، السبت المقبل، في مواجهة نارية بدربي شمال لندن، وذلك ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجدير بالذكر، أنه يشارك ثنائي آرسنال الجديد بيير-إمريك أوباميانغ وهنريك مخيتاريان، في قمة شمال لندن مبكرًا، حيث بدآ مشوارهما مع آرسنال بالفوز الكبير بخمسة أهداف مقابل هدف على فريق إيفرتون، في الجولة السابقة.

كما يحتل توتنهام المركز الخامس في الترتيب، متقدمًا بـ4 نقاط على آرسنال صاحب المركز السادس، وبفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الرابع ونقطتين وراء ليفربول، الذي يحتل المركز السادس قبل 12 جولة على النهاية.