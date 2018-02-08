تطبيق يكشف تهافت المغربيات على الشباب السعودي

نايف السالم(صدى):

كشف تطبيق يختص بـ ” الزوج م س ” والذي لاقى جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشباب السعودي هو الأكثر جذباً للفتيات في الدول العربية وعلى رأسهم المغرب.

وأوضح المسؤولين عن التطبيق أن الهدف من فكرة التطبيق هو الحد من العنوسة في عدد من الدول العربية، مشيراً أن عدد كبير من شباب السعودية باتوا مستهدفين من قبل المغربيات .

يذكر أن التطبيق أثار جدلاً واسعا حيث أعده الكثيرون أنه قد يكون سبب في إفساد العلاقات الأسرية، خاصة أنه يوفر زواج المسيار عبر منصته التي تحتوي على الكثير من المشتركين.

وتباينت التعليقات حول هذا التطبيق الغريب حيث وصفه بعض المغردون بأنه أمر غير طبيعي وخارج السياق المجتمعي لما له من آثار سلبية مدمرة على الزيجات المستقرة.