تطبيق يكشف تهافت المغربيات على الشباب السعودي
كشف تطبيق يختص بـ ” الزوج م س ” والذي لاقى جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشباب السعودي هو الأكثر جذباً للفتيات في الدول العربية وعلى رأسهم المغرب.
وأوضح المسؤولين عن التطبيق أن الهدف من فكرة التطبيق هو الحد من العنوسة في عدد من الدول العربية، مشيراً أن عدد كبير من شباب السعودية باتوا مستهدفين من قبل المغربيات .
يذكر أن التطبيق أثار جدلاً واسعا حيث أعده الكثيرون أنه قد يكون سبب في إفساد العلاقات الأسرية، خاصة أنه يوفر زواج المسيار عبر منصته التي تحتوي على الكثير من المشتركين.
وتباينت التعليقات حول هذا التطبيق الغريب حيث وصفه بعض المغردون بأنه أمر غير طبيعي وخارج السياق المجتمعي لما له من آثار سلبية مدمرة على الزيجات المستقرة.
القرشي[ عدد التعليقات: 2155 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهما فعلوا ومهما خططوا له ومهما حاولوا من إغراءات فلن يأخذ الإنسان سوى ما قد كُتب له
من قبل أن يُخلق ويخرج لهذه الدنيا فأريحوا رؤوسكم من القيل والقال .
ساري الليــــــــــل[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني العنوسه عندنا صفر في الميه ترويج فساد والله اعلم
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 1 ساعة
السعودي جميع النساء معجبات فيه الا السعوديات
بسبب انخداع الكثير من السعوديات بالاجانب واعتقادهن بأنهم افضل من السعودي تعامل مع المرأه
لاحظت الشي هذا حتى لما كنا ندرس في فرنسا كانو الكثير من الطالبات الاوربيات والاجنبيات بشكل عام يتقربون من الشباب السعودي ويبدون اعجابهم دائما بشخصية الرجل السعودي على الرغم من ان الكثير منهم لا يعرفون ان السعوديه دوله غنيه بل ان بعضهم لا يعرفون ان هناك دوله اسمها السعوديه على الخريطه ولولا الابتعاث ماعرفونا
معلمة[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر علينا وعلى بنات المسلمين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3780 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ليس حباً في ابن بلدي السعودي
ولكن حباً وعشقاً في جيبك الخاص بابن البترول
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
العالمي[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 1 ساعة
اليله العالمي يامحلي
زمن غريب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 59 دقيقة
ايش اسم هذا التطبيق خلونا نتزوج
معلمة[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 52 دقيقة
هل زواج السعودي من الأجنبية مرخص له بكل سهولة ؟
وبغض النظر عن السماح بزواجه من الغيرسعودية أو لا
أنا استغرب كيف تتزوج بنت ماتعرف عنها وعن أهلها شيء
ماأنقص في بنت الناس والله شيء غريب
تتزوج وحده وتحطها عند أهلك ولاتعرف عن دينها وتربيتها وأخلاقها
وحنا إذا جاء واحد مثلاً يخطب من تبوك أو من الجنوب نقول لا بعيد ومانعرف عنه شيء (مجرد مثال)
والبنت تترك أهلها وناسها وتروح مع واحد ماتدري إذا كان مريض نفسي أو متعاطي ومدمن
الله يصلح حالهم ويسخر الطيبين لبعض
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 51 دقيقة
ياليت ترسلون اسم التطبيق عشان اروح انصح المغربيات يكفون اذاهم عنا احنا السعوديين
رااايق[ عدد التعليقات: 3656 ] نشر منذ 21 دقيقة
أن الشباب السعودي هو الأكثر جذباً للفتيات في الدول العربية وعلى رأسهم المغرب **
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فلوسك ترى أجذب منك يا أبو الشباب ***
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أنا عجبني (( أن الهدف من فكرة التطبيق هو الحد من العنوسة في عدد من الدول العربية ))*!! هااااااااااع *
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على أساس أنه عندنا فائض من الشباب لم يتزوج وكل البنات اللي عندنا تزوجن هههههههههههههههه