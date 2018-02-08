تركيب كاميرات لرصد مخالفات النظافة في ” الطائف “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت أمانة الطائف، اليوم الخميس، عن عزمها للتوسع في تركيب كاميرات لرصد مخالفات النظافة، وإلقاء المخلفات في الأماكن العامة.

وكشفت الأمانة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن قيام وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية والمختصين، باستعراض آليات عمل أنظمة الرصد الحديثة في هذا المجال.