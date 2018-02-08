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تركيب كاميرات لرصد مخالفات النظافة في ” الطائف “

تركيب كاميرات لرصد مخالفات النظافة في ” الطائف “
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت أمانة الطائف، اليوم الخميس، عن عزمها للتوسع في تركيب كاميرات لرصد مخالفات النظافة، وإلقاء المخلفات في الأماكن العامة.

وكشفت الأمانة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن قيام وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية والمختصين، باستعراض آليات عمل أنظمة الرصد الحديثة في هذا المجال.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 1 ساعة

* عقبال جميع المدن والمحافظات والمراكز بالمملكة العربية السعودية ………….. ادامها الله شامخة *

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