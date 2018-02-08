مناقشة وضع نظام لمكافحة السمنة بالشورى بعد أسبوعين

نايف السالم(صدى):

يناقش مجلس الشورى، مقترحاً يطالب بوضع نظام لمكافحة السمنة في المملكة، وذلك بعد أسبوعين.

وتقدم خمسة أعضاء بالمقترح وهم: أحمد آل مفرح، وعبدالله العتيبي، وعدنان البار، وفهد العنزي، ومنى آل مشيط، مرجعين أسباب تفشي الظاهرة إلى أن بيئة المدن لا تساعد على الحركة وممارسة الرياضة والمشي.

كما أرجع الأعضاء، الأسباب إلى أن الطعام أصبح من وسائل الترفيه، والكسل والاعتماد على الآخرين، وقلة الحركة والجلوس الطويل أمام التلفاز، والتأثر بالإعلانات وهوس التسوق.

وشملت الأسباب كذلك كثرة مطاعم الوجبات السريعة، وعدم وجود قوانين تراعي الصحة العامة وتلزم المطاعم بتوفير البدائل الصحية .