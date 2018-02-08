بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لطفل أثناء حلاقة شعره
أشعل طفل صغير موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” بطرافته ورد فعله الغير متوقع أثناء حلاقة شعره ، حيث اصابته نوبة ضحك هستيرية على غير عادة الأطفال في هذه المواقف .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، الطفل وهو في حالة من السعادة وراح يضحك بطريقة طريفة أثناء حلاقة رأسه.
Kid Laughing Hysterically While Getting Trim
'He's like this every time we go to the barber's' 😂❤️️
Posted by Pretty 52 on Sunday, February 4, 2018
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24349 ] نشر منذ 5 دقائق
فديت الحلوين