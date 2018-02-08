بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لطفل أثناء حلاقة شعره

متابعات(صدى):

أشعل طفل صغير موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” بطرافته ورد فعله الغير متوقع أثناء حلاقة شعره ، حيث اصابته نوبة ضحك هستيرية على غير عادة الأطفال في هذه المواقف .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، الطفل وهو في حالة من السعادة وراح يضحك بطريقة طريفة أثناء حلاقة رأسه.