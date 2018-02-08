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بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لطفل أثناء حلاقة شعره

بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لطفل أثناء حلاقة شعره
متابعات(صدى):

أشعل طفل صغير موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” بطرافته ورد فعله الغير متوقع أثناء حلاقة شعره ، حيث اصابته نوبة ضحك هستيرية على غير عادة الأطفال في هذه المواقف .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، الطفل وهو في حالة من السعادة وراح يضحك بطريقة طريفة أثناء حلاقة رأسه.

Kid Laughing Hysterically While Getting Trim

'He's like this every time we go to the barber's' 😂❤️️

Posted by Pretty 52 on Sunday, February 4, 2018

 


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