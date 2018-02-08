دراسة توضح تأثير وقت الاجتماع على سعادة الموظفين

رالي(صدى):

قام ستيفين روجلبيرج، قائد فريق الباحثين بجامعة كارولينا الشمالية، تقريرًا يوضح نتائج أول دراسة علمية عالمية، توضح تأثير وقت الاجتماع، على سعادة الموظفين، والتي شارك فيها 980 موظفًا، حيث خضعوا لدراستين استقصائيتين.

وجاءت نتائج الدراسة، موضحة ن كثيرين يروا أن الاجتماعات، جزءً إيجابيًا بيوم عملهم، أما الدراسة الثانية اخُتبرت الموظفين بالاجتماعات على مرحلتين مختلفتين، في أخر اليوم وبشكل عام.

وأوضحت الدراسة، أن الموظفين، دائمي الشكوى والتذمر بالعمل، عانوا من إدارة سيئة وسلبية بالاجتماعات، في حين كان تأثير الاجتماعات قصيرة المدة، على سعادة العاملين أفضل بكثير من الاجتماعات المطولة.

أما على صعيد آخر، فإن معدلات الشكوى لدى المشاركين، الذين تم إدارتهم بشكل إيجابي خلال الاجتماع، منخفضة، بل وبدا ترحيبهم بالمشاركة في فعاليات أو أنشطة بالعمل بدلًا من الغياب