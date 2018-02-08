برشلونة يسعى إلى اختطاف صلاح من ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

ذكرت صحف عالمية، أن نادي برشلونة الأسباني يسعى إلى التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الحالي، واختطافه من غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأضافت الصحف أنه: ” يأمل برشلونة في أن ينجح البرازيلي فيليب كوتينيو في اقناع صلاح بفكرة اللعب معه من جديد ولكن في ملعب كامب نو بداية من الموسم المقبل. ”

كما ينوي نادي ليفربول طلب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل صلاح عن صفوفه في الصيف.

وجدير بالذكر، أن محمد صلاح البالغ من العمر 25 عامًا، يعتلي وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، وذلك بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام.