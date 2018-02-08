خسارة جماعية فادحة لأغنى ثلاثة رجال في العالم

واشنطن(صدى):

أفاد تقريرًا صادرًا عن وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية، بخسارة أثرياء العالم مبالغ ضخمة وصلت إلى 114 مليار دولار في يومٍ واحد وهو الاثنين الماضي، وأرجع التقرير هذه الخسارة لانهيار البورصة الأمريكية.

وأوضح التقرير أن ” وارين بافيت ” ، رئيس شركة ” بيركشير هاثاواي ” ، هو الأكثر تعرضاً للخسائر، وذلك بعد خسارته لـ 5.1 مليارات دولار، بالرغم من كونه يعد ثالث أغنى شخص في العالم، فيما خسر مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، مبلغ بلغت قيمته 3.6 مليارات دولار.

كما انخفضت ثروة أغنى أغنياء العالم، جيف بيزوس، المسؤول التنفيذي الأول لشركة ” أمازون ” ، بمبلغ قدره 3.3 مليارات دولار، وذلك لتصل ثروته إلى 116.4 مليار دولار.

يذكر أن هذا التراجع قد جاء في أعقاب الانخفاضات التي حدثت الجمعة الماضية، والتي أطاحت بمبالغ وصلت قيمتها لـ 68.5 مليار دولار من ثروات أغنى 500 شخص في العالم.