” بترو رابغ ” تعلن عن حاجتها لموظفين رجال باختصاصات مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” بترو رابغ ” ، عن حاجتها لموظفين رجال، باختصاصات إدارية وهندسية وفنية، وفقًا للمسميات التالية:

Reliability Engineer – 170000OG

PM Coordinator – 170000MZ

Maintenance Planner – 140000FC

Leader, Fire Inspection Group – 14000064

Lead Technician (Machine) – 150000H5

Lead Inspector – Vibration – 170000MT

Lead Inspector (Saudi National) – 170000NM

Inspector – Vibration – 170000MU

Inspector (Saudi National) – 170000NL

وأوضحت الشركة أن التقديم لهذه الوظائف، متاح من خلال الرابط التالي:هنا