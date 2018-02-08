” بترو رابغ ” تعلن عن حاجتها لموظفين رجال باختصاصات مختلفة
أعلنت شركة ” بترو رابغ ” ، عن حاجتها لموظفين رجال، باختصاصات إدارية وهندسية وفنية، وفقًا للمسميات التالية:
Reliability Engineer – 170000OG
PM Coordinator – 170000MZ
Maintenance Planner – 140000FC
Leader, Fire Inspection Group – 14000064
Lead Technician (Machine) – 150000H5
Lead Inspector – Vibration – 170000MT
Lead Inspector (Saudi National) – 170000NM
Inspector – Vibration – 170000MU
Inspector (Saudi National) – 170000NL
وأوضحت الشركة أن التقديم لهذه الوظائف، متاح من خلال الرابط التالي:هنا
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