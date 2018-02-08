جامعة الإمام تعلن عن مسابقة للقرآن الكريم والسنة النبوية للطلاب والطالبات

تركية البدر(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن إقامتها مسابقة القرآن الكريم والسنّة النبوية للطلاب والطالبات في كافّة مناطق المملكة.

وتنطلق المسابقة على هامش المؤتمر الدولي (جهود المملكة العربية السعودية في تأصيل وتأطير منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية) الذي يعقد في منتصف شهر فبراير والنصف من شهر جمادى الآخرة 1439هـ، والذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

يُذكر أن أعداد الطالبات في مسابقة القرآن والسنة بمنطقة المدينة المنورة، تتزايد بشكل مستمر.

وتهدف المسابقة بشكل أساسي إلى دعم برامج حفظ القرآن الكريم وترسيخ السنة النبوية لدي الطلاب والطالبات، والاهتمام العميق بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظهما. وبيَّن رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، أن نواة انطلاق المسابقة سيكون من المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الرياض، ثم تليها بقية المناطق الأخرى بإذن الله.

وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تقوية ارتباط الناشئين بكتاب الله وسنّة نبيه، وتقوية الصلة بهما فهما أساس ومصدر منهج أهل السنة والجماعة فهماً وإدراكاً وعلماً وعملاً، وقال “قد وجدت هذه المسابقة أصداء كبيرة وإقبالاً ظاهراً وكثيفاً من الراغبين من الاشتراك فيها كما خُصص لها جوائز وحوافز قيمة”.

وشكر الدكتور أبا الخيل،كل من عمل وأهم في الإعداد والتنظيم في هذه المسابقة والترتيب لكل برامجها حتى تخرج بالصورة المتميزة.