بالصور.. شرطة الجوف تشن حملات تفتيشية لضبط المخالفين

سهو الهشال(صدى):

نفذت شرطة منطقه الجوف ضمن الخطة الوطنيه الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمه اﻻقامه والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف) مساء أمس حملات موسعه بمدينة سكاكا بالاضافة الى مركز صوير ومركز زلوم كذلك شرط المحافظات القريات، طبرجل ، دومة الجندل.

وقد نفذها منسوبي شرطة المنطقة وبمشاركة ( إدارة مرور الجوف- إدارة دوريات الامن بالجوف- قوه الطوارئ الخاصه – مفتشي فرع وزاره العمل- مندوب فرع وزاره التجاره- مندوب امانه منطقه الجوف)

وأسفرت عن ضبط مجموعة كبيرة من مخالفي نظامي الاقامه والعمل . وعدد من القضايا الجنائية والمخالفات المرورية وبعض مخالفات الدفاع المدني والتجارة ، واستكملت اجراءاتهم حسب المتبع وتسليمهم للجهه المختصه.