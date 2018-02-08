  • الخميس 8

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. شرطة الجوف تشن حملات تفتيشية لضبط المخالفين

بالصور.. شرطة الجوف تشن حملات تفتيشية لضبط المخالفين

بالصور.. شرطة الجوف تشن حملات تفتيشية لضبط المخالفين
سهو الهشال(صدى):

نفذت شرطة منطقه الجوف ضمن الخطة الوطنيه الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمه اﻻقامه والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف) مساء أمس حملات موسعه بمدينة سكاكا بالاضافة الى مركز صوير ومركز زلوم كذلك شرط المحافظات القريات، طبرجل ، دومة الجندل.

وقد نفذها منسوبي شرطة المنطقة وبمشاركة ( إدارة مرور الجوف- إدارة دوريات الامن بالجوف- قوه الطوارئ الخاصه – مفتشي فرع وزاره العمل- مندوب فرع وزاره التجاره- مندوب امانه منطقه الجوف)

وأسفرت عن ضبط مجموعة كبيرة من مخالفي نظامي الاقامه والعمل . وعدد من القضايا الجنائية والمخالفات المرورية وبعض مخالفات الدفاع المدني والتجارة ، واستكملت اجراءاتهم حسب المتبع وتسليمهم للجهه المختصه.

 

 

 

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *