إطلاق سراح ” ضابط الإعدامات ” بعد مظاهرات ضد إيقافه قي بنغازي

طرابلس(صدى):

أعلنت قوات الصاعقة، اليوم الخميس، إطلاق سراح الرائد في القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي محمود الورفلي الملقب بـ “ضابط الإعدامات “.

وأكد مسؤول المكتب الإعلامي التابع لقوات الصاعقة رياض الشهيبي، أن الإفراج عن ” الورفلي ” جاء بعد اكتمال التحقيقات في إدارة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الليبية.

وكان ” الورفلي ” سلم نفسه إلى الجيش الليبي للتحقيق معه بعد انتشار وتكرار فيديوهات إعدام نفذها بدم بارد بحق موقوفين، وقتل خلالها 33 شخصًا خلال الحملات التي قام بها الجيش الليبي.

وشهدت مدينة بنغازي مساء الأربعاء، مظاهرات غاضبة تندد بإيقاف الورفلي، وقاموا بإغلاق عدة طرق رئيسية بعد إشعال النيران في الإطارات وإطلاق الرصاص في الهواء رافضين قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمته، مطالبين بالكشف عن مصيره بعد تسليم نفسه، وضرورة الإفراج الفوري عنه.