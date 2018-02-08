صحة مكة تطلق خدمة الزواج الصحي بمستشفى الكامل

حسين العلي(صدى):

أطلقت صباح أمس الأربعاء صحة مكه المكرمة ممثلةً بمستشفى الكامل خدمة الزواج الصحي من خلال مركز الزواج الصحي بالمستشفى، بحضور محافظ محافظة الكامل عايد بن محمد القحطاني ومدير مستشفى الكامل سلطان بن عامر الفهمي؛ وذلك لتقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية ل٥٠ ألف نسمة لمجتمع المحافظه وزائريها والقرى التابعه لها والمحافظات المجاورة.

وأبانت صحة مكة أن نتائج الفحوصات تظهر بعد ١٠ ايام من تاريخ سحب العينة، حيث يمكن للحالات الإستفسار بالاتصال على هاتف المركز(٠١٢٥٩٤٨٣٣٠ تحويله ٢٤٣-٢٢٥)

موضحة بأن الفحوصات تشمل الأمراض الدم الوراثية، والمعدية وهي:

١ – أمراض الدم الوراثية : و تشمل فقر الدم المنجلي و الثلاسيميا. و لتحري الإصابة بها أوحملها تجرى التحاليل التالية:

أ – تعداد الدم الكامل CBC

ب – دراسة الحديد IRON STUDY ( إذا تطلبت نتيجة CBC ذلك ).

ج – رحلات الهيموغلوبين الكهربائي HEMOGLOBIN ELECTROPHORESIS.

٢ – الأمراض المعدية : و تشمل التهاب الكبد الفيروسيB ، التهاب الكبد الفيروسي C ، و فيروس نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) و يجرى لها : SEROLOGY FOR HEPATITIS B , HEPATITIS C AND HIV.