وزارة البيئة تعاقب معذب الكلب بعقوبة مالية

سعيد العجل(صدى):

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة أحد المواطنين في منطقة مكة المكرمة لقيامه قيام بربط حيوان من فصيلة الكلاب بالمركبة وسحبه بعقوبة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، إضافة إلى التشهير به في صحيفتين محليتين على نفقته، تكون أحدهما في منطقة سكنه، بعد اكتساب القرار صفة القطعية او صدور حكم نهائي من ديوان المظالم.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والعامة والاعلام المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل أن هذه العقوبة، تأتي تمشياً مع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44)، وأن الوزارة تسعى لنشر ثقافة الرفق بالحيوان، ولن تتوانى في تطبيق العقوبات على مخالفي النظام المشار إليه أعلاه متى ما توفرت لها البيانات للاستدلال عليه، ووفق العقوبات المنصوص عليها في ذات النظام.

كما بين الدكتور أبا الخيل أن عقوبة التشهير، ستطبق فور انتهاء المدة النظامية للاعتراض وهي 60 يوماً أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ بقطعية العقوبة حسب الأنظمة المتبعة في ذلك