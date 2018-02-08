الروبوت الآلي في غرفة العمليات بمستشفى الملك خالد بصحة نجران

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت صحة نجران عن البدء في إجراء العمليات باستخدام الروبوت الآلي وذلك في قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك خالد بنجران.

ويُعد الإجراء نقلة نوعية تعكس ما تشهده صحة المنطقة من تطور في تقديم الخدمات للمرضى، حيث تتم تلك التقنية المتقدمة بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين، الذي يُعتبر من أكثر التخصصات الجراحية استخداماً للروبوت الآلي للتعاطي مع الحالات المعقدة.

وتشمل تلك العمليات استئصال كامل أو جزئي لأورام الكلى، واستئصال الكامل للبروستات في حالات أورام البروستات، بالإضافة إلى استئصال الغدة فوق الكلى في حالات الأورام أو التضخم الشديد، وعمليات استئصال البروستات المتضخمة ذات الأحجام الكبيرة، والتعامل مع استئصال حصوات الكلى والحالب ذات الاحجام الكبيرة والتي يصعب استئصالها بالمناظير الجراحية، ويسهم أيضاً في إصلاح تضيق حوض الكلى الوراثي وزراعة المثانة والحالب، وعمليات السلس البولي عند النساء، كذلك التعاطي مع حالات إصلاح هبوط الرحم بأنواعها المختلفة، وعلاج عيوب المثانة الوراثية والمكتسبة مثل الأكياس، وإعادة زراعة الحالب في المثانة البولية، وتثبيت الكلية المهاجرة في جدار البطن.

ويتميز الروبوت الآلي بالدقة والجودة في إجراء العملية، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف الآلام والمعاناة التي تنتج من التدخل الجراحي الاعتيادي وتقلل مدة بقاء المريض بالمستشفى.