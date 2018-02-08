رجل يسرق كلية زوجته بسبب عدم دفع نفقات مهرها

نيودلهي(صدى):

اتهمت امرأة هندية زوجها وصهرها بسرقة إحدى كليتها لتغطية نفقات مهرها ” غير المدفوع ” من قبل عائلته، فقامت الشرطة بإلقاء القبض عليهما.

وأكدت مصادر أن الزوج رتب لإجراء عملية إزالة الزائدة لزوجته ” ريتا ساركار ” بعد معاناتها من آلام في المعدة لمدة عامين.

وفي أواخر عام 2017، تبين من خلال أكثر من فحص طبي خضعت له السيدة الهندية بأنه تم سرقة إحدى كليتها.

وصرحت الزوجة بأن زوجها كان يطالبها مرارا بالمهر.

والجدير بالذكر أن السلطات الهندية حظرت دفع المهر -الذي كان يُدفع من قبل عائلة الزوجة للزوج في الهند – في عام 1961

كما قالت ساركار إن زوجها قد أخذها إلى مركز تمريض خاص في مدينة كلكتا، و أبلغها الطاقم الطبي بأنهم سيستأصلون الزائدة الدودية الملتهبة، مشيرة إلى أن زوجها حذرها من عدم الكشف عن هذه العملية لأي شخص في كلكتا.

وبعد شهور من العملية بدأت ساكار بالشعور بالمرض وبعد نقلها لزيارة الطبيب من قبل أحد أقرابها، بينت الصور المقطعية بأن كليتها اليمنى مفقودة، كما أكد الفحص الطبي الثاني التشخيص.

وانهارت من البكاء وقالت إنه باع كليتها لأن عائلتها لم تتمكن من دفع المهر له.

وتم تسجيل القضية تحت بند أحكام قانون زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، كما وجهت الاتهامات لثلاثة أشخاص بمحاولة قتل وتعذيب الزوجة.