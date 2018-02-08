” الجنادرية ” تطلق تطبيقا للهواتف الذكية

نايف السالم(صدى):

دشن المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” في دورته الـ32، تطبيق الهواتف الذكية المجاني على منصات iOS وAndroid باسم ” الجنادرية ” ، والذي يتضمن النشاط الثقافي والفعاليات الخاصة بالمهرجان وارشادات لزوار المهرجان، كما أطلق حسابًا خاص به على مواقع: ” Twitter- snapchat- Instagram ” .

ويمكن التطبيق مستخدمينه، من التعرف على مواعيد وتواريخ الزيارة، للرجال والعائلات، وخريطة تفاعلية للجنادرية؛ لتسهيل التنقل للزائرين، والتعرف على مواقع الجهات المشاركة، كما يتضمن ارشادات لمستخدمي وزائري المهرجان، بأرقام البوابات مستخدما نظام التموضع العالمي ” Gps ” ، كما يحتوي التطبيق على أيقونة؛ لتحديد موقف السيارة وحفظه؛ لتسهيل الوصول للموقف عند الخروج.

كما تحتوي ايقونة ” الجهات المشاركة ” ، بالتطبيق على الجهات المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، والبوما للصور والأخبار الخاصة بالجهة؛ موفرًا ايقونة ؛ للبحث عن الجهات المشاركة، كما يتيح للزائر التعرف على موقع الجهات المشاركة بالضغط على أيقونة ” وجهني بالخريطة لمكان الجهة ” .