بالفيديو.. قتل شاب لرفضه غسيل سيارة ” بي إم دبليو “

موسكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة مقتل شاب يعمل في محطة لغسيل السيارات ، عقب رفضه غسل سيارة ” بي إم دبليو ” في إحدى المدن الروسية.

حيث أعلنت وزارة الداخلية الروسية ، القبض على شاب، لضربه عاملا في محطة لغسل السيارات أودت بحياته، لرفضه غسل سيارته الـ”بي إم دبليو” في ضواحي موسكو.

وكان سائق يبلغ من العمر 24 عامًا، توقف مع صديقه في الساعة الثالثة والنصف من صباح أمس الأربعاء، وطلب من عمال المحطة غسل سيارته بسرعة، بدورهم رفض العمال تلبية طلبه لكون الساعة متأخرة، ليقوم السائق بضرب العمال، أحدهم سقط على الرصيف وأغمى عليه، وفارق الحياة عند وصوله إلى المستشفى.