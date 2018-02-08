5 نصائح قبل خوض تجربة الريجيم

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية تغذية ، أنه على المرأة خلال سعيها لاتّباع حمية أو ريجيم أن تعرف أنّ هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال هذه الفترة، حتى لا تفشل محاولاتكِ الخاصَّة لإنقاص الوزن، هذا إضافة إلى ممارسة التَّمارين الرياضية في مرحلة اتباع الريجيم، لأنَّها تحفّز الجسم على حرق الدهون مع زيادة نسبة العضلات ومعدّل الأيض، فما هي أهمّ هذه النصائح؟

1- حدِّدي هدفكِ بشكل واقعي وإيجابي

لا بدَّ من أن تقيسي وزنكِ الحالي وتعرفي كم يبلغ طولك حتى تحدِّدي كمية الوزن الزائد الذي تسعين إلى التخلِّص منه. هذه الطريقة تُعرف بتحديد الهدف وبدورها توضح الوزن المطلوب الحصول عليه. ثمّ يأتي بعد ذلك طريقة تحديد الريجيم الذي تفضّلين اتّباعه للتخلص من الوزن غير المرغوب به. كما يجب القيام بتحديد مدّة زمنية لذلك. بالإضافة إلى تحديد وقت معيَّن لممارسة التمارين الرياضية، والتي بدورها تعمل على تخفيف الوزن ونحت الجسم. يجب الحرص على قياس الوزن كلّ أسبوعين فقط كي تتمكّني من قياس التغيّرات الحقيقية في الوزن.

2- احرصي على تناول الإفطار بشكل يومي

يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على البروتين الموجود في اللّبن والبيض والجبن وعلى النّشويات الموجودة في الخبز الكامل والشوفان. بعد النوم لفترة طويلة من الوقت يكون الجسم قد قام بحرق الطعام حتَّى يساعده ذلك في الحصول على الطاقة المسؤولة عن عمل وظائف الجسم أثناء النوم، وفي الصباح يكون الجسم محتاجاً للطعام حتي يباشر النشاطات اليومية. بالإضافة إلى ذلك فإنّ تناول الإفطار يومياً يساعدكِ في الحصول على معدل أيضٍ عالٍ طوال النهار. لذلك فإنّ وجبة الإفطار مهمة جداً لعدم الشعور بالجوع طوال فترة العمل ولحرق الدهون.

3- الإكثار من تناول اللّحوم البيضاء

اللّحوم البيضاء هي لحوم الدجاج والأسماك ومن المهم تناولها خلال فترة الريجيم. جسمكِ يستفيد منها لاحتوائها على العديد من المركبات الهامة مثل الأوميغا 3 وغيرها من العناصر الغنية بالطاقة التي يحتاج إليها الجسم. أكثرية هذه العناصر موجودة في اللّحوم الحمراء لكنّ هذه اللّحوم دسمة جداً، لذلك فضّلي اللحوم البيضاء أو البروتين النباتي الموجود في الشوفان والعدس والبقولات.

4- تناولي الوجبات صغيرة الحجم على مدار اليوم

هذه الوجبات الصغيرة تكون بمثابة لقيمات أو أطباق صغيرة وتساعدكِ على الشعور بالشبع مع زيادة قدرة الجسد على حرق الدهون المتراكمة، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد. لذلك ينصحكِ الأطباء بضرورة تناول عدّة وجبات صغيرة من 5 إلى 6 وجبات على مدار اليوم.

يجب أن تكون إحدى هذه الوجبات عبارة عن كمية كبيرة من الفاكهة والخضروات لاحتوائها على الألياف والماء التي تعمل على زيادة القدرة على التخلص من الوزن بالإضافة إلى الشعور بالشبع.

5- التقليل من تناول الحلويات بدون الإمتناع عنها

الحلويات تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والدهون التي تعمل على إكساب الوزن في وقت قصير كما أنها تعمل على زيادة إرتفاع حرق السكر في الدم مما يؤدِّي إلى الشعور بالجوع. يُنصح باستبدال الحلويات بالفواكه الطازجة التي تحتوي على السكر الطبيعي، والألياف التي تعمل على مدِّ الجسم بالشعور بالشبع، وبالتالي زيادة نسبة حرق الجسم للدّهون الموجودة فيه.

لكن يجب ألا تحرمي نفسكِ من شيء خلال الريجيم لأنّ الممنوع مرغوب وقد يؤدّي الحرمان إلى تناولكِ عدداً كبيراً من السكريات فجأةً مما يسبب بفشل الريجيم. لذلك تناولي الحلويات مرّة أو مرتين في الأسبوع بشكل معتدل. فضلي الشوكولا الداكنة، فإنّ الأطباء ينصحون بتناول مكعب صغير من الشوكولا الداكنة، أثناء فترة إنقاص الوزن، لقدرتها على رفع معدل حرق الجسم للدهون المخزنة فيه.