الحربي يحذر من مهاجم النصر

الرياض(صدى):

حذر أحمد الحربي لاعب نادي الهلال السابق المدرب الأرجنتيني رامون دياز ولاعبيه من خطورة الكونغولي جونيور كابانانجا مهاجم النصر الجديد وذلك قبل لقاء ديربي الرياض اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي تصريحات إذاعية قال الحربي :” لمغربي محمد فوزير من أكثر لاعبي النصر تأثيرًا على مستوى الفريق في منتصف الملعب، وأرى أن كابانانجا في حال كان جاهزًا، قد يسبَّب مشاكل كبيرة للهلال “.

وتابع :” النصر مرَّ بتغييرات على مستوى الإدارة واللاعبين، لذلك من الصعب الحكم عليه “.