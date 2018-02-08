” نيمار ” يشتكي برشلونة رسميا والفيفا يعلق

نواف السالم(صدى):

شكى اللاعب البرازيلي الدولي، نيمار، ناديه السابق برشلونة، في شكوى رسمية أمام اتحاد كرة القدم الدولي ” فيفا “.

وانتقل ” نيمار ” إلى ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي، بعد رفض برشلونة دفع مكأفاة تجديد التعاقد للاعب البرازيلي بسبب رحيله عن صفوف النادي.

ويرفض برشلونة دفع ما يقارب الـ 30 مليون يورو للاعب، بحجة أنه لم يلتزم بالتعاقد لنهايته.

ويعلق ” فيفا “، القضية ولم ينظر في شكوى نيمار حتى الآن، بحسب تصريحات للمتحدث باسم الاتحاد.