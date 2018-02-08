” ساما ” تحذر المصارف من تحميل العميل رسوم الحساب المنخفض

عادل الحربي (صدى):

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، المصارف من تحميل العميل أي رسوم في حال انخفاض رصيد الحساب المصرفي الخاص به عن 1000 ريال.

وكانت المؤسسة أكدت على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أمس الأربعاء، أنه يحق لعملاء المصارف فتح حساب مصرفي أو أكثر في المصرف ذاته أو في مصارف مختلفة، وذلك دون رسوم ودون اشتراط إيداع أي مبالغ مالية.

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