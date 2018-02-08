الحكم في الجريمة التي هزت عرش باكستان

إسلام آباد(صدى):

في جريمة هزت أرجاء باكستان طوال الأشهر الماضي، أصدرت المحكمة قرارها بحق المتهمين الـ57 فيها، حيث قضت بإعدام واحد والسجن مدى الحياة للخمس الآخرين، والسجن 3 سنوات لـ25 متهماً، وتبرئة 26 آخرين.

وفي التفاصيل، اعتدى بعض الطلاب على مشعل خان صاحب الـ23 عاماً بالضرب والتجريد من الملابس، ثم أصيب بالرصاص، ورمي من الطابق الثاني من مبنى سكن الطلاب في جماعة ” عبدالولي خان “.

ووثقت الحادث عبر كاميرات الهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة داخل الجامعة، حيث تم التعرف على المتهمين منها ونشرها على مواقع الإنترنت.

واتهم ” خان ” بالكفر بشكل خاطئ، لكن تم التحريض على الجريمة من أعضاء جماعة طلاب علمانية الذين شعروا بالتهديد من بروز خان وسطوع نجمه كمعارض لزيادة الأقساط والفساد داخل الجامعة.