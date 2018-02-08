كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا عشية انطلاق الأولمبياد الشتوية

سول(صدى):

صرًّح مصدر حكومي كوري جنوبي، بأن كوريا الشمالية نظمت عرضاً عسكرياً في بيونجيانج، عشية افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية التي يستضيفها الجنوب.

وأضاف المصدر، أن العرض نظم في ساحة ” كيم إيل سونج ” في بيونجيانج بدءاً من الساعة 10:30 صباحاً، لكن حتى الآن لم يعلن التليفزيون الرسمي الكوري الشمالي، أي أنباء أو مشاهد عن هذا الاستعراض العسكري.

وفي سياق متصل، كانت كوريا المشالية قد أكدت أنها ليس لديها نية في لقاء ممثلين عن الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية.