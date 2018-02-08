شابان يعشقان الطيران.. خرجا في طائرة شراعية بالرياض وعادا جثتين

عادل الحربي(صدى):

تصدر الشابان عبدالعزيز ويوسف اللحيدان، الحديث الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بعد فقدانهما بمنطقة الثمامة في الرياض، في طائرة شراعية.

وأعلن حساب ” عشاق عالم الطيران ” ، أنه تم العثور على جثماني الشابان بعد تحطم طائرتيهما من نوع دلتا ميكرولايت، في منتزه الثمامة بالرياض.

من جانبهم، أعرب النشاطء عن حزنهم لفقدان الشابان في تلك الحادثة الأليمة، حيث كانا يعشقا الطيران.