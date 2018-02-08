بالصور.. ” فهم ” توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة لتمكين المرأة

عادل الحربي(صدى):

قام مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة ” فهم ” إحدى الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع هيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركة أرامكو، بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة ة بنت عبدالرحمن، وذلك في مقر الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض.

وجاء ذلك، تأكيدًا لمشاركة الجامعة في تمكين المرأة، والتي يتم من خلال تطوير وتدريب المرأة على المهارات التي يتطلبها العمل في مجالي إدارة المنشآت والضيافة.

وفي السياق نفسه، تم التوقيع مع الشركة السعودية للشحن الجوي، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وشركة كومباس العربية المحدودة لتدريب وتوظيف 276 سعوديًا وسعودية؛ للعمل في قطاعات إدارة المنشأة والضيافة والشحن الجوي.

وقال رئيس مجلس أمناء مركز ” فهم ” المهندس محمد بن عايض الشمري، أن الشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تجسّد استراتيجية المركز للتكامل في تطوير وتدريب أبناء الوطن، وسوف تعمل هذه الشراكة على زيادة المتدربات وتأهيل بنات الوطن للعمل في قطاعيْ إدارة الضيافة وإدارة المنشأة.

وجدير بالذكر، أنه يتطلع المركز للوصول إلى طاقة استيعابية لتدريب 5 آلاف متدرب ومتدربة خلال الأعوام الأربعة المقبلة؛ تماشياً مع متطلبات سوق العمل وأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة لعام 2030م.