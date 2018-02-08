رجل أفغاني يضرب طفلتيه لعدم استيقاظهما للصلاة

برلين(صدى):

منعت الشرطة الألمانية رجلاً أفغانياً من الرجوع إلى منزله لمدة أربعة أيام؛ وذلك بسبب ضربه لطفلتيه وزوجته بسبب عدم استيقاظهن لتأدية صلاة الفجر.

حيث ذكرت الشرطة استناداً إلى إفادات العائلة، أن الرجل البالغ من العمر40 عاماً، أصبح عنيفاً مع طفلتيه؛ لأنهن يرفضن الاستيقاظ مبكراً في الصباح لتأدية صلاة الفجر. ووجدت الشرطة كدمات لإصابات عدة على أجسام زوجة الرجل وطفلتيه، وكانت بعض آثار الإصابات تعود لضربات قديمة.

وعلمت الشرطة بذلك بعد أن قامت فتاة أفغانية تبلغ من العمر 13 عاماً في مدينة فريدريشسهافن الألمانية، طلبت المساعدة عبر هاتف الطوارئ، بعد أن قام والدها بضربها هي وأختها الصغرى ووالدتها بمقبض معدني لمنفضة غبار وبحذاء.

ورفعت الشرطة قضية ضد الرجل الأفغاني بتهمة الاعتداء الجسدي، كما تم تبليغ دائرة رعاية الطفولة والشباب بالحادث لتقديم المساعدة اللازمة للطفلتين وأمهما.