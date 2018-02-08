” واتساب ” يوفر ميزة جديدة لمستخدميه

أماني الغامدي(صدى):

قدم تطبيق ” واتس آب ” لمستخدميه، باعتباره إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، خدمة جديدة تتيح لهم إضافة ثلاثة أشخاص للمكالمة الجماعية،ذلك بالإضافة للمستخدم الأساسي، حيث ستكونهذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين حول العالم في المستقبل القريب.

ويأتي ذلك ضمن النسخة التجريبية ” بيتا ” من ” واتس آب ” ، والموجهة لأجهزة الأندرويد التي تحمل الرقم ” 2.18.39 ” ، حيث يصل عدد مستخدمي ” واتس آب ” النشطين شهرياً إلى 1.5 مليون مستخدم، وذلك باستخدام أكثر من 50 لغة مختلفة حول العالم، من بينها عشرة لغات هندية.