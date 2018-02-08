تراجع أسعار الذهب في ظل استقرار الدولار

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ظل استقرار الدولار وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي بالتزام المركزي الأمريكي بخطته من خلال الرفع المطرد والتدريجي للفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% إلى 1312.55 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من يناير عند 1311.66 دولار.

بينما استقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل عند 1314.7 دولار للأوقية، بعدما بلغت عند تسوية أمس أدنى مستوياتها منذ التاسع من يناير عند 1314.60 دولار.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 90.24.