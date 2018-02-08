ضبط مصنع مشبوه بـ ” جازان “

تركي السالم(صدى):

ضبطت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز شرطة محافظة ” أبوعريش ” ، مصنع لطحن ” الشمة ” ، ينتج كميات كبيرة في أحد أحياء المحافظة، حيث يعتبر من اكبر المصانع من حيث الكميات المعدّة، وجاء ضبط المصنع بعد توافر معلومات، وضبط أشخاص في أوقات متفرقة، وبحوزتهم كميات من مادة الشمة، مما جعل التحريات؛ لمعرفة مصدر مثل تلك الكميات.

وأسفرت هذه التحريات، عن الوصول لمصنع لطحن الشمة، حيث تم رصده ومراقبة حركة الدخول والخروج، وتم اخذ الإذن؛ لتفتيش الموقع من قبل رجال الأمن، مما أسفر عن ضبط معدات تستخدم للطحن، ومواد تستخدم لصنع الشمّة ومكائن خاصة بعمليات التصنيع، بالإضافة للقبض على ثلاثة وافدين، هم من يديرون المصنع، وضبط بحوزتهم على مبلغ مالي وقدرة مائة وثلاثون ألفا وسلاح من نوع مسدس ربع.

وفي هذا السياق، أعرب مدير شرطة منطقة جازان ورئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، عن شكره للفرقة القابضة، مطالباً بمضاعفة الجهود، ومحذراً في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا.