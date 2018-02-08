الجزائية تقضي بسجن مواطن 5 سنوات والمنع من السفر لإساءته للديوان الملكي

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، تعزيز مواطن بحكمًا ابتدائيًا بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، بعد ثبوت إدانته بالقدح والإساءة إلى الديوان الملكي والعاملين فيه عبر حديثه في لقاء تليفزيوني.

كما قررت المحكمة منع المواطن المتهم من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

وكان سعودي الجنسية ساء إلى أحد أجهزة الدولة ” الديوان الملكي ” والعاملين فيه عبر حديثه في لقاء تليفزيوني، ووصفه بأنه أصل الفساد الإداري في المملكة.