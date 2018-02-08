الجزائية تقضي بسجن مواطن 5 سنوات والمنع من السفر لإساءته للديوان الملكي
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، تعزيز مواطن بحكمًا ابتدائيًا بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، بعد ثبوت إدانته بالقدح والإساءة إلى الديوان الملكي والعاملين فيه عبر حديثه في لقاء تليفزيوني.
كما قررت المحكمة منع المواطن المتهم من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
وكان سعودي الجنسية ساء إلى أحد أجهزة الدولة ” الديوان الملكي ” والعاملين فيه عبر حديثه في لقاء تليفزيوني، ووصفه بأنه أصل الفساد الإداري في المملكة.
ابوفياض[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يعينك
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 53 دقيقة
من هو
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 48 دقيقة
الديوان الملكي تاج راسك انت وامثالك
يا واطي يا عديم الوطنية والأخلاق والضمير
وخمس سنوات قليله والله فيك ي النذل
اقل شيئ عشر سنوات مع الأشغال الشاقة
لكي يكون عبرهـ وعظة لغيرهـ
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 42 دقيقة
قليله والله بحقه
ج[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله ينصر حكومتنا الرشيدة .
ياخوان/ اخوات
والله ان وطننا امانه في اعناقنا اذا لم تنفع وطنك بشيء فلا تسيء له
الوطن هو الحضن الدافيء لنا فيه نشعر بالامان وبالانتماء وبالكرامه من دونه نفقد كرامتنا تكون حياتنا مهددة ننتهك اموالنا واعراضنا ودمائنا
بختصار الوطن هو (((( الحياة ))))
حافظوا على وطنكم
زائر[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 19 دقيقة
كلام المواطن صحيح ان لم يكن مصدر الفساد فهو مشترك ومتستر علي الفساد ولم يمنع اصحابه اليس كذالك .