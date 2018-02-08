كيكة مرصعة بالألماس قابلة للأكل في معرض العروس بدبي

دبي(صدى):

شهد معرض العروس الذي يقام في مركز دبي التجارة العالمي ، مشاركة المصممة الشهيرة صاحبة أغلى كيكة في العالم ديبي وينجهام. حيث فاجأت ديبي زوار المعرض بكيكة مرصعة بالألماس قابلة للأكل، مستوحاة من التراث العربي الأصيل ، بالتعاون مع فريق من رافلز دبي.

يذكر أن ديبي المصممة البريطانية المعروفة بتصاميمها الفاخرة والفخمة، استثمرت خبرتها في تصميم الأزياء لصنع الكيك لأهم المشاهير ولشخصيات رفيعة المستوى. حيث تعاونت مع جاستن بيبر، ودريك، وتيم بورتون وأسماء أخرى. بالإضافة إلى برامج تلفزيونية مثل إكس فاكتور، داون تاون آبي وقناة ديسكفري.

وتستوحي ديبي تصاميمها من التراث العربي وتدمج الثقافة العربية في أعمالها الفريدة. ومن المتوقع أن تكون الكيكة التي تعتزم عرضها في معرض العروس، مستلهمة من عالم الأعراس وحفلات الزفات، وتظهر براعة في التصميم تعكس مهارتها كمصممة أزياء وكيك حقيقية.