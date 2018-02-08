البيئة: الغطاء النباتي سيواجه ضغوطا بسبب البلاستيك

نايف السالم(صدى):

حذَّر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، أسامة فقيه، من عدم إعادة تدوير البلاستيك أو استبداله بالورق، مشيراً إلى أن ذلك سيوجد ضغوطاً مستقبلاً لأن الورق يصنع من الأشجار وليس هناك توسع عالمياً في هذا الاتجاه.

وأضاف ” فقيه ” في تصريحات صحفية، أن الغطاء النباتي سيواجه ضغوطاً رغم الاستفادة من إعادة الورق، وأن هذا سيغطي جزءاً محدوداً من احتياجات السوق، مؤكداً أن الحل هو إعادة تدوير البلاستيك ورفع الوعي لتعزيز الاستخدام السليم له، ومنع الممارسات السلبية المتمثلة في التخلص العشوائي من البلاستيك.