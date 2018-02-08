دار الأركان تعلن عن وظائف خالية

عادل الحربي(صدى):

قالت شركة دار الأركان، ومقرها العاصمة الرياض، أنها تحتاج إلى موظفين يشغلون عدة وظائف إدارية شاغرة بها.

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف الشاغرة هي: مدير قانوني ” تخصص إنشاءات ” ومدير تأجير ” مول ” ، بالإضافة إلى مدير تحصيل، ومدير تسويق ” تجزئية ” ، ومديرة مبيعات هاتفية، ومنسق عمليات ” مول ” ، وأخصائي تأجير ” مول “.

وأوضحت الشركة أنها تشترط في المتقدمين خبرة تفوق 6 سنوات، وذلك بالنسبة للمدراء، لافتة إلى أن من يريد التقديم عليه إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]