أفضل الأيام لقص الشعر ونصائح لحمايته من التقصف والتلف

نورة الشهري(صدى):

يساعد قص الشعر على حماية الشعر من التعرض لمشاكل التقصف والتلف، نظرًا لأنه يتخلص من الأطراف التالفة من الشعر، ويحد من تأثر باقي الشعر بها.

و هناك بعض الأوقات المحددة التي يفضل أن يتم قص الشعر فيها. ومن أهم هذه الأوقات هي اليوم الثالث عشر، واليوم الرابع عشر، واليوم الخامس عشر من الشهر العربي أو الشهر الهجري. فخلال هذه الأيام، يتم اكتمال القمر ويصبح بدرًا، وعند قص الشعر خلال هذه الأيام فهو بذلك يمنح الشعر فرصة رائعة للنمو بشكل سريع من جديد. كما يفضل قص الشعر استكمال للأيام التي يتم فيها اكتمال القمر بأن يكون بدرا، وهي اليوم السادس عشر واليوم السابع عشر، وذلك لأن هرمونات الجسم تتجدد وتتغير في هذه الفترة. هذا يساعد الشعر كثيرًا في النمو بشكل صحي أكثر، وزيادة كثافته، وطوله بشكل أفضل.

ما هي الحالات التي تلزمكم بقص الشعر فورًا؟

1- تقصف الشعر

عندما تلاحظين إصابة الشعر بالتقصف، فإن الحل الوحيد هو قص أطراف الشعر منعًا لزيادة التقصف الذي ربما يمتد إلى كامل الشعر و يزيد من تلف الشعر. ترجع أسباب تقصف الشعر إلى تعرضه لأشعة الشمس بإستمرار، كذلك كثرة استخدام المواد الكيميائية الضارة على الشعر منها منتجات العناية بالشعر التي تحمل بمكوناتها بعص المركبات الكيميائية، وصبغات الشعر أيضًا. يمكنكم قص أطراف الشعر أيضًا عندما يتعرض للجفاف والخشونة والتلف.

2- عدم القدرة على التسريح

عندما تصلين إلى مرحلة الصعوبة في تصفيف وتسريح الشعر، فإعلموا أنه لابد من قص أطرافه بطريقة متناسقة حتى يساعدكم على تسريح الشعر بسهولة.

3- كثافة الشعر

يوجد العديد من السيدات اللواتي تعانين من مشكلة كثافة الشعر وخاصة إذا كان شعرهن طويل، وذلك لأنهن يجدن صعوبة شديدة في تصفيف الشعر، ويكون الحل هو قص الشعر بطريقة مدرجة حتى يساهم في تخفيف الشعر، وبالتالي يكون سهل التصفيف.

نصائح هامة قبل قص الشعر:

قص الشعر وهو جاف

احذري من قص الشعر عندما يكون مبللًا أو رطبًا لأن الشعر المبلل يبدو أطول مما هو عليه. لذلك، عليكِ بقص الشعر عندما يكون جاف. كما وعليكِ أن تنتبهي من قص الشعر وهو نظيف. لذلك، اغسلي شعركِ جيدا ثم جففيه تمامًا قبل قصه.

استخدمي مقص خاص بالشعر

من النصائح التي تساعدكِ على قص شعركِ بطريقة أفضل هي استخدامك لمقص خاص بالشعر ، وذلك لأن استخدامك لمقص غير مخصص للشعر فقد يتسبب في ضرر الشعر كثيرًا ويجعل مظهره غير جميلٍ.

رطبي شعرك بالزيوت

ومن الخطوات الهامة التي يمكنك اتباعها بعد قص الشعر هي وضع الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب شعرك، وتعمل على زيادة طوله ونموه بشكل فعال وفي أقل وقت.