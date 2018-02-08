” السفارة البريطانية ” تنفي ما تم تداوله عن منح إعفاء الكتروني للسعوديين

حمود العنزي (صدى):

أوضحت السفارة البريطانية في الرياض عبر مكتبها الإعلامي، أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، حول إعفاء إلكتروني من التأشيرة، للسعوديين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا، غير صحيح.

يُذكر أن تم تداولو أنباء عن إعفاء إلكتروني، من التأشيرة للسعوديين؛ لتلحق بالدول الخليجية، التي تتمتع بالتأشيرة الإلكترونية ” الإمارات وقطر والكويت وعمان ” ، والتي تمنح مَن يود زيارة بريطانيا لمدة أقصاها 6 أشهر؛ إعفاء إلكترونياً، إذا كان بغرض الزيارة أو السياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج، وهو الأمر الذي نفته السفارة البريطانية.