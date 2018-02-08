التعليم: تكريم 45 منسقة لجائزة التميز

نايف السالم(صدى):

كرَّمت الدكتور هيا العواد، وكيل التعليم ” بنات ” ، 45 منسقة لجائزة التميز من إدارات التعليم بالمناطق و المحافظات، وذلك خلال حفل أٌقيم بمبنى وزارة التعليم.

وقالت ” العواد ” في كلمتها بالحفل، إن التنافس على الجائزة يزداد عاماً بعد عام ويتم التوسع في الفئات التي تستهدفها الجائزة، مشيرة إلى أنه في كل عام نشهد أفواجاً من المتميزين الذين يكرمون على منصات التتويج.

وأشارت، إلى أنه من المتوقع أن يكون الفائزين مؤثرين في محيطهم ومساهمين في استدامة التميز في النظام التعليمي، مستعرضة مقترحاتهن و تجارب مشاركتهن في الجائزة.