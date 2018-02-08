مقتل 20 عنصرا من قوات الجيش السوري في قصف للتحالف الدولي

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين له، في القصف الجوي والصاروخي للتحالف الدولي أمس الأربعاء.

وكان التحالف الدولي قد أصدر بياناً يوضح فيه تنفيذه لضربات جوية بحيث تمركزت قواته مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال هجوم وقع على مسافة ثمانية كيلومترات شرقي الخط الفاصل لمنطقة خفض التصعيد عند نهر الفرات.

يأتي ذلك رداً من التحالف الدولي على العمل العدواني الذي استهدف شركاء في مهمة التحالف الدولي لهزيمة” داعش ” الإرهابي.