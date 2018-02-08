صافولا تتصدى لهدر الطعام بأول ميثاق من نوعه ضمن ملقتى ” نقدرها “

عادل الحربي (صدى):

نظمت مجموعة صافولا ممثلة في برنامج ” نقدرها ” ، مطلع فبراير الجاري، ملتقى بعنوان ” تحالف نقدرها مع جمعيات حفظ الطعام في المملكة “.

وجاء على هامش ” ملتقى تحالف ” الذي ضم عددًا من الجمعيات الخيرية النشطة ومجموعة من الشركات الكبرى في المملكة.، توقيع أول ميثاق من نوعه للحد من الهدر الغذائي في المملكة.

كما جرت جلسات حوارية لمسؤولون من الشركة والجمعيات الخيرية على جانب الملتقى، تناولت عدة محاور هامة استملت على التحديات التي تواجه جمعيات حفظ الطعام وتقديم الحلول والتوصيات وعرض بعض قصص النجاح للجمعيات الرائدة.

ويهدف الملتقى إلى تفعيل الشراكة بين القطاعي الخاص والخيري والجهات الرسمية ذات العلاقة في المملكة، كما يعمل على خلق منصة للتواصل وبناء شبكة من الاتصالات بين هذه الجهات.

كما يعمل على تحفيز مختلف القطاعات على تطبيق مفاهيم جديدة لتوعية المجتمع والتكاتف؛ سعيًا إلى أن تكون المملكة ضمن أكثر دول العالم حفاظًا على الطعام قبل حلول عام 2030م.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية وعضو مجلس إدارة صافولا الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم العيسى، أن ملف الأمن الغذائي يواجه تحديات وطنية جسيمة، وأصبحت مسؤولية وطنية مشتركة تتقاسمها شركات القطاع الخاص والجهات الخيرية غير الربحية.

كما أوضح المدير التنفيذي للشئون العامة والاستدامة وأمين مجلس الإدارة الأستاذ طارق إسماعيل، أن إطلاق ميثاق ” نقدرها ” الأخلاقي بادرة هي الأولى من نوعها مع جمعيات حفظ الطعام بالمملكة والشركات الكبرى المهتمة بملف الهدر الغذائي، خاصة بعد تصدر المملكة دول العالم في هدر الطعام.

يُذكر أن ” صافولا ” أطلقت برنامج ” نقدرها ” في مطلع العام الماضي، بالتعاون مع برنامج منظمة الأمم المتحدة للبيئة، والذي يهدف إلى معالجة هدر الطعام في المملكة بالشراكة مع منظمات دولية ومحلية، ويستهدف شريحتين أساسيتين وهم: ” فئة الأسر والمنازل وقطاع المطاعم والفنادق والمقاهي “.