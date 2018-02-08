ديور تعلن عن مجموعة حقائب يد جديدة لموضة 2018

متابعات(صدى):

طرحت شركة ديور مجموعة جديدة من حقائب اليد لموضة 2018، كعادتها لتفاجئ عشاق الموضة بعدد من الصيحات المختلفة في عالم الأزياء والإكسسوارات، وهذا بناءًا علي مجموعة من الملامح الجديدة انتشرت بعد ظهورها على منصات الموضة العالمية، و التي شهدت عروض أزياء عديدة ضمن فعاليات أسابيع الموضة التي أقيمت بعدد من عواصم العالم مثل فرنسا ونيويورك ولندن، وكان أبرزها ” حقائب اليد ” التي تشهد وجود مجموعة من الأفكار والأشكال الجديدة، تناسب معظم الأذواق.

لذلك أعلنت شركة ديور عن أبرز ملامح الموضة لربيع وصيف 2018 وهي :

جاء علي رأسهم الأشكال الهندسية، حيث الأحجام الصغيرة والأشكال الهندسية مثل الدوائر والمثلثات والأشكال المتوازية أهم ما ميز حقائب اليد التي حملت توقيع ” ديور”، وتميزت هذه الأشكال بأفكارها الجديدة التي أضافت عنصر الحركة على الموديلات، مما جعلها مناسبة لفئة الفتيات التي تعشق الاختلاف وتبحث عن الأناقة.

ثم الحقائب الفور مال، فلم تغفل ” ديور ” المرأة العملية التي تحتاج إلى إطلالة رسمية لا تكتمل إلا بوجود حقيبة أنيقة، وهنا ظهرت الألوان التقليدية المتعارف عليها فى المظهر الرسمي مثل الأسود والأبيض والبني والها فان والكحلي، ذلك بالإضافة إلى بعض الألوان الجديدة مثل ” البادى روز ” .

وأخيرًا الحقائب المطبوعة، تواجدت أيضًا أشكال أنيقة من الحقائب التي تحمل طبعات أنيقة ومختلفة مثل الورود والرسومات الملونة والأشكال الغريبة التي أضفت عنصر البهجة على الحقائب، ذلك بالإضافة إلى دخول اللون الذهب فيِ كثير من الموديلات ليخلق جو من الكلاسيكية والحداثة معًا.