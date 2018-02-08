القمع التركي لرافضي عملية عفرين يصل إلى البرلمان

أنقرة(صدى):

واصلت السلطات التركية، عمليات القمع والاعتقال لكل من يعارض عملياتها العسكرية على منطقة عفرين شمال سوريا، وكان أخرها فرض عقوبات تأديبية على برلمانيات كرديات.

وأضربن هؤلاء البرلمانيات عن الطعام لمدة ثلاث أيام؛ احتجاجاً على العمليات العسكرية التركية بعفرين، مما جعل الحكومة التركية تفرض عقوبات عليهن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

وأقدم 22 من النشطاء الأكراد في تركيا، على الإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام في يناير الماضي، وهم من المعتقلين، وكان من بينهم النائبات سلمى إرماق وشاغلار دميرال وجولسر يلدرم وبورجو أوزكان شاليك ونائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي آيسل توغلوك.

كما شرعت وزارة العدل في التحقيق ضد المعتقلات اللاتي أضربن عن الطعام، وحرمت البرلمانيات الكرديات من المشاركة في بعض الفعاليات لمدة 3 أشهر.