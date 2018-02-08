بالصور.. قطع أذن مراهق قبل إعدامه
أقدم عدد من أفراد عصابة خطيرة في فنزويلا على تعذيب مراهق يبلغ من العمر 13 عاماً قبل إعدامه .
حيث قام أفراد العصابة بتقييد فم الصبي قبل قطع أذنيه وضربه عدة مرات في رقبته بواسطة منجل، ما أسفر عن مقتله ، ونشروا صور عبر مواقع التواصل خلال قيامهم بالجريمة .
وأعلنت وسائل إعلام محلية ، أن الصبي كان ضحية العصابات الإجرامية التي تشكلت في السجون وتخصصت في عمليات الاختطاف والابتزاز والقتل المستهدف.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان لم يكن هنالك دين رادع و اخلاق
فقل ع الدنيا السلام
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل💔