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بالصور.. قطع أذن مراهق قبل إعدامه

بالصور.. قطع أذن مراهق قبل إعدامه
كاراكاس(صدى):

أقدم عدد من أفراد عصابة خطيرة في فنزويلا على تعذيب مراهق يبلغ من العمر 13 عاماً قبل إعدامه .

حيث قام أفراد العصابة بتقييد فم الصبي قبل قطع أذنيه وضربه عدة مرات في رقبته بواسطة منجل، ما أسفر عن مقتله ، ونشروا صور عبر مواقع التواصل خلال قيامهم بالجريمة .

وأعلنت وسائل إعلام محلية ، أن الصبي كان ضحية العصابات الإجرامية التي تشكلت في السجون وتخصصت في عمليات الاختطاف والابتزاز والقتل المستهدف.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله ونعم الوكيل💔

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