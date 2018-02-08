بالصور.. قطع أذن مراهق قبل إعدامه

كاراكاس(صدى):

أقدم عدد من أفراد عصابة خطيرة في فنزويلا على تعذيب مراهق يبلغ من العمر 13 عاماً قبل إعدامه .

حيث قام أفراد العصابة بتقييد فم الصبي قبل قطع أذنيه وضربه عدة مرات في رقبته بواسطة منجل، ما أسفر عن مقتله ، ونشروا صور عبر مواقع التواصل خلال قيامهم بالجريمة .

وأعلنت وسائل إعلام محلية ، أن الصبي كان ضحية العصابات الإجرامية التي تشكلت في السجون وتخصصت في عمليات الاختطاف والابتزاز والقتل المستهدف.