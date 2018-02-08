بالفيديو.. المصلح ينفي تحول روح الإنسان إلى طير بعد موته

نايف السالم(صدى):

قال الشيخ خالد المصلح، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم، اليوم الخميس، أن اعتقاد أن روح الإنسان تتحول إلى طير بعد موته خرافة محضة.

وأشار ” المصلح ” إلى أن: ” مَا جاء من تواصل أرواح الموتى بالأحياء محدودة و ” هو مَا جاء عن أبي هريرة بإسناد جيد، أن النبي قَالَ إذا مر الرجل على قبر رجل يعرفه فِي الدنيا، وسلم عليه، رد الله عليه روحه ورد عَلَيْهِ السَّلَامُ. ”

ولفت إلى أن ما قيل حول: ” كَوْن الروح تكون على هَيْئَة طير، فقد جاء أن أرواح الشُهَدَاء تكون فِي حواصل الطير، تسرح فِي الَجْنَة، وهذا تفضيل للشُهَدَاء على غيرهم. ”