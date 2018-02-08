بالفيديو.. المصلح ينفي تحول روح الإنسان إلى طير بعد موته
قال الشيخ خالد المصلح، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم، اليوم الخميس، أن اعتقاد أن روح الإنسان تتحول إلى طير بعد موته خرافة محضة.
وأشار ” المصلح ” إلى أن: ” مَا جاء من تواصل أرواح الموتى بالأحياء محدودة و ” هو مَا جاء عن أبي هريرة بإسناد جيد، أن النبي قَالَ إذا مر الرجل على قبر رجل يعرفه فِي الدنيا، وسلم عليه، رد الله عليه روحه ورد عَلَيْهِ السَّلَامُ. ”
ولفت إلى أن ما قيل حول: ” كَوْن الروح تكون على هَيْئَة طير، فقد جاء أن أرواح الشُهَدَاء تكون فِي حواصل الطير، تسرح فِي الَجْنَة، وهذا تفضيل للشُهَدَاء على غيرهم. ”
اترك تعليقاً