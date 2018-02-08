الأمن العام يدشن جناحة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة

عادل الحربي (صدى):

دشّن الأمن العام جناحة هذا العام بالمهرجان الوطني الوطني للتراث والثقافه بالجنادرية , ويضم شرطة منطقة الرياض , وقوات أمن الطرق , والإدارة العامة للمرور , والإدارة العامة للدوريات الأمنية , وشؤون الأمداد والتموين , والخدمات الطبية , والإدارة العامة لتقنية المعلومات وشؤون الأمن.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات واللأعلام بالأمن العام العقيد سامي الشويرخ أن الأمن العام يتشرف كل عام بالمشاركة في الجنادرية لما له من دور كبير في التعريف والتثقيف بتاريخ وجهود المملكة في مختلف المجالات , ومدى التقدم والتطور والنهضه الكبيره التي تعيشها البلاد , وفرصة للتعرف بالخدمات التي يقدمها الأمن العام لمختلف شرائح المجتمع.

وأبان الشويرخ بأن المشاركين من منسوبي الأمن العام بالمهرجان يزيد عن 80 مشاركاً لتقديم المعلومات والإرشادات التوعوية والتعريف بالخدمات المقدمة من قطاعات الأمن العام المختلفة للجمهور.